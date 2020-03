Trump vai conversar com setor farmacêutico sobre vacina para o coronavírus

REUTERS/Kevin Lamarque Mesmo com os casos aumentando no país, Trump disse a jornalistas que "é muito seguro" fazer comícios



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (2) que vai conversar com representantes do setor farmacêutico sobre uma possível vacina para o coronavírus.

Segundo Trump, a reunião já estava marcada há tempos para falar sobre preços de medicamentos.

“Nós agora temos outros assuntos e provavelmente vamos falar sobre vacina e como eles estão atuando nisso”, declarou.

Mesmo com os casos aumentando no país, Trump disse a jornalistas que “é muito seguro” fazer comícios. Autoridades de saúde do Estado de Washington confirmaram na noite deste domingo (1º), que um homem na faixa dos 70 anos morreu nas proximidades de Seattle após contrair a doença.

A morte, que ocorreu no sábado (29), é a segunda registrada no país em função do surto viral. Na sexta-feira (28), foi anunciado o óbito de um homem de cerca de 50 anos, na mesma região. Pesquisadores creem que o coronavírus esteja circulando há semanas no entorno de Seattle. Há 12 pessoas comprovadamente infectadas em Washington — e ainda há dezenas de casos suspeitos.

De acordo com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mais de 20 vacinas contra coronavírus estão sendo desenvolvidas em testes clínicos pelo mundo e que os primeiros resultados são esperados para as próximas semanas.

* Com informações do Estadão Conteúdo