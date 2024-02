Trump vence primárias republicanas na Carolina do Sul, estado natal de Haley

Com mais de 85% dos votos tabulados, o ex-presidente venceu por 59,9% a 39,4%

Eduardo Munoz Alvarez, Christian MONTERROSA / AFP Em um discurso para seus apoiadores, o Trump se projetou como candidato às eleições gerais, sem mencionar Haley



O ex-presidente Donald Trump conquistou a vitória nas primárias presidenciais republicanas da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, derrotando a opositora de partido Nikki Haley em seu estado natal. Com mais de 85% dos votos tabulados, Trump venceu por 59,9% a 39,4%. As vitórias anteriores do ex-mandatário em Iowa, New Hampshire e Nevada já o colocavam como favorito para representar o partido nas eleições presidenciais contra o atual presidente e provável candidato à reeleição Joe Biden, do Democratas. Em um discurso para seus apoiadores, o Trump se projetou como candidato às eleições gerais, sem mencionar Haley. Enquanto isso, a republicana prometeu continuar na corrida, destacando que 40% dos votos não são suficientes para desistir. Ela planeja permanecer na disputa pelo menos até 5 de março, quando mais delegados serão definidos em 15 estados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA