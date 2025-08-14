Trump volta a defender Bolsonaro e diz que Brasil é um dos ‘piores parceiros comerciais’

Questionado se está preocupado com a aproximação dos governos brasileiro e mexicano com a China, o republicano foi enfático: ‘Não, estamos melhores do que eles’

EFE/EPA/WILL OLIVER/PISCINA Presidente americano afirmou que o Brasil aplica tarifas 'tremendas' sobre os EUA



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que o Brasil tem sido “horrível” nas relações comerciais com os americanos. O republicano também repetiu que o país lida de “péssima maneira com a política quando eles prendem um ex-presidente”, em referência à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. “É uma execução política o que o Brasil tenta fazer com Bolsonaro”, acrescentou. Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump disse conhecer Bolsonaro e afirmou que o ex-presidente brasileiro é “um homem honesto”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Sobre a relação comercial com o Brasil, o presidente americano afirmou que o país aplica tarifas “tremendas” sobre os EUA, e que é “um dos nossos piores parceiros comerciais”. Quando questionado se ele está preocupado com a aproximação do Brasil e do México com a China, Trump foi enfático: “não estou. Eles não estão muito bem. Estamos melhores do que eles.”

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório