Trump volta a dizer que não deixará ninguém atacar o dólar ‘como o Brics faz’

O presidente dos EUA, Donald Trump, reafirmou nesta quarta-feira (30), sua posição firme sobre a moeda americana e as negociações comerciais, afirmando que “não deixará ninguém atacar o dólar, como o Brics faz”. Ele também declarou que está “lidando muito bem com a China” e espera um acordo “muito justo” entre os dois países.

Sobre a Índia, Trump afirmou que o país “não faz muitas trocas comerciais conosco” e que as tarifas aplicadas estão relacionadas ao Brics e ao déficit comercial dos EUA. Ele acrescentou que “ainda está conversando com a Índia”. Trump ressaltou que o dia 1º de agosto, data prevista para o início de novas tarifas, será “um grande dia para este país” e prometeu que “vocês saberão o que acontecerá com as tarifas à Índia até o fim da semana”.

As declarações foram feitas durante evento para a assinatura da VA Home Loan Program Reform Act, uma lei que concede alívio a cerca de 61 mil veteranos americanos em risco de perder suas casas por atraso em hipotecas. A legislação autoriza o Departamento de Assuntos dos Veteranos (DeptVetAffairs) a pagar os valores necessários para evitar os despejos.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos