Trump volta a minimizar a Covid-19 e compara doença com gripe comum

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump voltou a minimizar da Covid-19 nesta sexta-feira, 6. Através do Twitter, o mandatário norte-americano distorceu dados oficiais para comparar a doença com uma gripe comum. A declaração acontece um dia depois do republicano receber alta hospitalar – ele foi infectado pelo novo coronavírus e chegou até a receber oxigênio para conter quedas na saturação. “A temporada de gripe está chegando! Muitas pessoas, todos os anos, às vezes mais de 100.000, e apesar da vacina, morrem de gripe. Vamos fechar o nosso país? Não, aprendemos a conviver com isso, assim como estamos aprendendo a conviver com a covid”, publicou Donald Trump na rede social.

Apesar disso, a quantidade de óbitos provocados pela Covid-19 é muito superior a de uma gripe comum. De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, 210.195 pessoas já morreram de nos EUA desde o começo da pandemia, em janeiro. Já os Dados do Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos apontam que 55.672 pessoas foram a óbito por gripe e pneumonia, oitava principal causa de mortes nos EUA, em 2017 – último ano em que os número foram contabilizados.

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020