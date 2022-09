Truss afirma na ONU que Reino Unido vai armar a Ucrânia até que derrote a Rússia

Em primeiro grande discurso em um fórum internacional, a nova chefe do governo britânico também apresentou seu projeto político ao mundo

EFE/EPA/Peter Foley Liz Truss, primeira-ministra do Reino Unido, em discurso na Assembleia Geral da ONU



A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, prometeu nesta quarta-feira, 21, na Assembleia Geral das Nações Unidas que seu país continuará enviando armas para a Ucrânia até que a Rússia seja derrotada. “Os ucranianos não estão apenas defendendo seu próprio país, estão defendendo nossos valores e a segurança de todos (…) Novas armas do Reino Unido estão chegando à Ucrânia enquanto falo”, afirmou Truss na ONU, em seu primeiro grande discurso em um fórum internacional. A nova chefe do governo britânico garantiu que manterá ou aumentará o apoio militar à Ucrânia “pelo tempo que for necessário” e que o seu país não descansará “até que a Ucrânia se imponha”. A líder conservadora respondeu à convocação de 300 mil reservistas decretada pelo presidente russo, Vladimir Putin, assim como suas ameaças sobre o uso de armas nucleares, assegurando que o Kremlin “está tentando justificar seus fracassos catastróficos”.

Truss também aproveitou para apresentar seu projeto político ao mundo, assinalando como grande prioridade o crescimento econômico e prometendo cortes de impostos. “Queremos que as pessoas mantenham mais do dinheiro que ganham, para que tenham mais controle sobre suas próprias vidas e possam contribuir para o futuro”, declarou. Segundo disse, seu objetivo é dar aos britânicos o “progresso que eles esperam” e “liderar um novo Reino Unido para uma nova era”, após a morte da rainha Elizabeth II e a ascensão ao trono do rei Charles III. “Queremos que esta época seja de esperança e progresso, em que defendamos os valores da liberdade individual, autodeterminação e igualdade perante a lei”, completou.

*Com informações da EFE