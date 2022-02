Tubarão mata banhista em praia de Sydney no primeiro ataque mortal dos últimos 60 anos

Acidente foi catastrófico e não tinha nada que pudesse ser feito pelo serviço de emergência que prestou socorro

Ataques de tubarão não aconteciam há 60 anos em Sidney.



Um banhista morreu nesta quarta-feira, 16, após ser mordido por um tubarão quando frequentava uma praia de Sydney, na Austrália. De acordo com o serviço de emergência que prestou o socorro, a vítima sofreu “ferimentos catastróficos e não tinha nada que pudesse ser feito”. O ataque foi visto por pessoas que estavam na região e acionaram socorro por volta das 16h35 (2h35 em Brasília). Em entrevista ao Canal 9, emissora local, o morador Kris Linto falou sobre o ocorrido. “Um homem estava nadando e um tubarão veio e o atacou verticalmente. Escutamos um grito alto e nos viramos. Parecia que um carro tinha entrado na água, então o tubarão estava mastigando o corpo e havia sangue por toda parte.”

Um pescador que estava no local no mesmo momento disse à ABC que o animal tinha 4,5 metros de comprimento. Acidentes fatais envolvendo tubarões não aconteciam há 60 anos na região. O último registro era de 1963. A polícia australiana, junto com o Comando da Área Marinha e Salvamento da Vida de Surfista, conseguiu recuperar os restos humanos do banhista, que não teve sua identidade relevada. Após o ocorrido, a região vai ficar fechada por 24 horas. As autoridades vão aproveitar esse tempo para ver se avistam outros tubarões. A população está receosa. O governo do estado de Nova Gales do Sul tem investido milhões de dólares em tecnologia como uma tentativa de reduzir os ataques. Cinquenta e uma praias já contam com os recursos, que também possuem drones e estações de rastreamento por satélite de tubarões brancos. Alertas são enviados quando o animal é localizado.