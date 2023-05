Tumulto durante partida de futebol deixa pelo menos 12 mortos em El Salvador

De acordo com as autoridades locais, cerca de 500 pessoas foram afetadas; presidente Nayib Bukele se solidarizou com o caso e pediu punição dos responsáveis

Milton FLORES/AFP Torcedores tiveram que ocupar o campo para socorrer feridos e dispersar a multidão



Neste sábado, 20, um tumulto em El Salvador deixou pelo menos 12 mortos e dezenas de feridos durante o jogo de volta das quartas de final entre Alianza e FAS, pela primeira divisão do futebol de clubes do país. Uma multidão de torcedores invadiu o estádio após os portões serem fechados, o que causou a correria. O jogo, realizado no no Estádio Cuscatlán, chegou a ser suspenso na altura dos 15 minutos do primeiro tempo devido á situação. Torcedores começaram a acenar para os jogadores e arbitragem e, na sequência, feridos foram carregados para dentro do campo. A Polícia Nacional Civil informou que cerca de 500 pessoas foram afetadas no total. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se solidarizou com o caso e pediu punição dos responsáveis em seu Twitter: “Todos serão investigados: times, dirigentes, estádio, bilheteria, liga, federação, etc. Quem quer que sejam os culpados, eles não ficarão impunes”. Também em sua rede social, a Federação Salvadorenha de Futebol lamentou o ocorrido e suspendeu todas as partidas do futebol nacional deste domingo, 21.