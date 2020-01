Tumulto em funeral de Soleimani deixa dezenas de mortos e feridos no Irã

REUTERS/WANA NEWS AGENCY Ainda não há número oficial de mortos e feridos



Um tumulto durante o funeral do comandante Qasem Soleimani na cidade de Kerman, no sul do Irã, deixou mais de trinta mortos e dezenas de feridos nesta terça-feira (7), segundo a televisão estatal iraniana.

As autoridades locais ainda não divulgaram um número preciso de vítimas, mas a mídia iraniana não oficial afirma que os mortos podem chegar a 35.

O diretor da Organização de Emergências, Pir Hosein Kolivand, que não confirmou o número de vítimas, explicou que a tragédia foi causada por uma aglomeração no funeral do ex-comandante da Força Quds, unidade especial dos Guardiões da Revolução Islâmica, e que todos os hospitais já estavam em alerta.

O ministro da Saúde do país, Said Namaki, seguiu para Kerman com o objetivo de supervisionar e direcionar os trabalhos de emergência.

Dezenas de milhares de pessoas se reuniram na Praça Azadi, em Kerman, para prestar homenagem a Soleimani, morto na última sexta-feira em um bombardeio seletivo dos Estados Unidos em Bagdá.

O cortejo fúnebre deverá terminar no cemitério Kerman, onde o general será enterrado ao lado de outras pessoas consideradas mártires pela República Islâmica.

Durante o funeral, o comandante em chefe dos Guardiões da Revolução Islâmica, Hossein Salami, alertou que o Irã vingará os EUA “duros e decisivos”.

Além disso, o Parlamento iraniano aprovou hoje por unanimidade uma moção chamada “vingança severa” que qualifica o Pentágono e o Exército dos EUA como forças terroristas, abrindo caminho para ações de retaliação

*Com informações da Agência EFE