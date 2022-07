Turista cai na cratera do vulcão Vesúvio ao tentar recuperar celular

Norte-americano teve cortes e hematomas nas costas e braços, mas passa bem e não corre risco; ele e a família foram autuados por ‘invasão de território público’

Pixabay/RoseMaria Monte Vesúvio é lembrado por pelas erupções que destruíram as cidades de Pompeia e Herculano na antiguidade



Um turista norte-americano, de 25 anos, caiu na cratera do Monte Vesúvio – um dos vulcões mais conhecidos e perigosos do mundo -, na Itália, após tirar uma selfie. Segundo a imprensa internacional, o jovem desceu parte da cratera para conseguir o registro e, nesse momento, o telefone escorregou e caiu de suas mãos. Em seguida o menino perdeu o equilíbrio e acabou caindo junto. Os Guias de turismo do local foram os primeiros a prestarem socorro e ajudarem no resgate. Com uma corda de rapel, eles conseguiram alcançar o jovem e puxá-lo para fora da cratera. Um helicóptero, de acordo com o The Guardian, foi acionado e terminou te atender a ocorrência. O norte-americano teve cortes e hematomas nas costas e braços, mas passa bem e não corre risco. Além dos ferimentos, o menino, junto a outros três membros da sua família, foram autuados por “invasão de território publico”. Segundo a polícia, eles entraram no local sem ingresso e seguiram para um caminho proibido pelo fato de ser “extremamente perigoso”.