Turista morre após ser atacado por tubarão na ilha de San Andrés

Ataque, que é incomum na região, aconteceu na área conhecida como ‘La Piscinita’, onde tem poucos banhistas

Turista estava em área que não é liberada para banhistas



Um turista italiano de 56 anos morreu nesta sexta-feira, 18, em um ataque de tubarão na ilha colombiana de San Andrés, Mar do Caribe, segundo autoridades e a imprensa local. O homem, identificado pela imprensa como Antonio Roseto Degli Abruzzi, nadava perto de um penhasco quando foi mordido pelo animal. Uma fonte da Marinha confirmou a morte à AFP. O canal Teleislas destacou que o ataque, incomum, ocorreu em uma área conhecida como ‘La Piscinita’, no sudoeste de San Andrés, fronteira com a Nicarágua. O portal El Isleño divulgou fotos da vítima com a perna direita ferida. O turista foi atacado pelo tubarão em uma área com poucos banhistas.

*Com informações da AFP