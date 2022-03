Turquia diz que Rússia e Ucrânia estão perto de acordo sobre ‘questões concretas’

Ministro das Relações Exteriores turco conversou com seus homólogos nos países envolvidos na guerra e disse ter trabalhado por um ‘cessar-fogo humanitário’

EFE/EPA/MAXIM SHEMETOV /POOL Ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, esteve presente em uma das rodadas de negociação



O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, disse que Rússia e Ucrânia estão “perto” de chegar a um acordo sobre “questões concretas”. Cavusoglu participou de uma rodada de negociações entre os países que aconteceu na cidade de Antalya, na Turquia. Na semana passada, o ministro viajou aos dois países para conversar com os seus homólogos: Sergei Lavrov, da Rússia, e Dmytro Kuleba, da Ucrânia. A declaração foi dada ao jornal turco Hurriyet. “Estamos trabalhando primeiro por um cessar-fogo humanitário e depois por um cessar-fogo permanente. Esta semana, encontrei-me com os meus homólogos na Rússia e na Ucrânia. Sei que as partes ainda estão negociando algumas questões concretas”, disse ao veículo. “Vemos que as partes estão perto de concordar em questões fundamentais. Não é fácil chegar a um acordo enquanto os civis estão morrendo. Ainda assim, houve um avanço”, disse.