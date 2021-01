Turquia iniciará vacinação com a CoronaVac nesta quinta-feira

O primeiro-ministro da Saúde, Fahrettin Koca, já recebeu a primeira dose do imunizante, que demonstrou eficácia de 91% nos testes clínicos realizados no país

EFE/EPA/TURKISH HEALTH MINISTRY HANDOUT Fahrettin Koca recebeu a primeira dose da Coronavac durante um evento televisionado



A Turquia iniciará a sua vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira, 14, com o imunizante desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. No entanto, a primeira dose da Coronavac já foi pelo ministro da Saúde, Fahrettin Koca, durante um evento televisionado nesta terça-feira, 13. No final de dezembro, a Turquia completou a terceira fase de testes clínicos e anunciou que o antídoto era 91% eficaz, com poucos efeitos colaterais.

A Turquia comprou 3 milhões de doses da vacina chinesa e anunciou a compra de 4 milhões de doses da parceria entre a BioNTech e a Pfizer. O governo anunciou que dividirá o processo em quatro etapas: primeiro os profissionais de saúde e pessoas com mais de 65 anos; pacientes com doenças crônicas ou em risco; pacientes de outras enfermidades com menos de 50 anos e, finalmente, o restante da população.

*Com informações da EFE