Covid-19: Turquia anuncia isolamento de mais de 10 mil peregrinos

EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Os peregrinos serão mantidos em isolamento por 14 dias para evitar a propagação do novo coronavírus



O ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, anunciou neste domingo (15) que 10,3 mil pessoas que entraram no país, após terem estado na cidade de Meca, deverão ficar isolados por 14 dias, para evitar a propagação do novo coronavírus.

A cidade da Arábia Saudita, considerada sagrada para os muçulmanos, registrou na sexta-feira (13) o primeiro caso da Covid-19.

O grupo de mais de 10 mil peregrinos que voltaram para o território turco, foi encaminhado para alojamentos estudantis localizados em Ancara e Konya, segundo afirmou o ministro em postagens feitas no Twitter.

A Diretoria de Assuntos Religiosos do governo do país indicou que, em 27 de fevereiro, interrompeu as viagens de peregrinação para a cidade santa, mas admitiu que aguardava o retorno de 21 mil habitantes, que lá estiveram.

As autoridades da Turquia estão controlando todos os aviões que chegam com peregrinos da Meca, encaminhando para hospitais qualquer pessoa que mostrar sintomas que se encaixam com os da Covid-19.

*Com informações da EFE.