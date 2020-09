Turquia prende comandante do Estado Islâmico por supostamente estar preparando atentados

O ministro do Interior da Turquia identificou o homem preso como Mahmut Ozden e assegurou que recebia instruções frequentes do Iraque e da Síria

hmet Bolat/Pool/ REUTERS Suleyman Soylu é o ministro Interior da Turquia



O ministro do Interior da Turquia, Suleyman Soylu, relatou nesta terça-feira, 1º, a prisão de um suposto comandante do braço turco do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) que aparentemente planejava ataques. “O chamado emir do EI foi detido com planos importantes e enviado para a prisão. Obrigado e parabéns às forças de segurança”, escreveu o ministro em sua conta no Twitter.

Em declarações à agência de notícias turca “Anadolu”, Soylu identificou o homem preso como Mahmut Ozden e assegurou que recebia instruções frequentes do Iraque e da Síria. Ele acrescentou que o suspeito estava formando grupos de 10 a 12 pessoas para preparar as ações e que criou depósitos de armas e munições enterrados em determinados locais. Segundo o ministro, eles estavam preparando ataques para prejudicar economicamente a Turquia e, por outro lado, planejavam sequestrar políticos para levá-los à Síria.

Ozden foi detido na cidade de Adana, no sul do país, depois que a polícia turca prendeu outro membro do EI em um hotel em Istambul com um fuzil AK-47 e descobriu de quem estava recebendo ordens, disse Soylu. A agência Anadolu, citando fontes do Ministério, identificou este suspeito como Huseyin Sagir e garante que a prisão ocorreu no dia 18 de agosto, enquanto Ozden foi transferido para Istambul dois dias depois e ontem ele compareceu perante um juiz, que o enviou à prisão preventiva. Entre um dos alvos de ataque, segundo a agência, estava Santa Sofia, a antiga basílica bizantina, Patrimônio Mundial da Humanidade e um dos lugares mais visitados da Turquia, que foi transformada em mesquita há pouco mais de um mês por decisão do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

*Com informações da Agência EFE