Turquia reunirá Rússia e Ucrânia em mais uma rodada de negociações nesta quinta

Presidente turco afirmou estar trabalhando para evitar que ‘a crise se transforme em tragédia’

Serguei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, vai se encontrar com o chanceler ucraniano



A Turquia receberá nesta quinta-feira, 10, os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, e da Ucrânia, Dmytro Kuleba, para mais uma rodada de negociações. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que multiplicou os esforços de mediação desde o início da crise, afirmou nesta quarta-feira que “a Turquia pode conversar com a Rússia e a Ucrânia ao mesmo tempo”. “Estamos trabalhando para evitar que a crise se transforme em tragédia”, declarou. Os dois países concordaram com um cessar-fogo para evacuar civis. Nesta quarta-feira, Kuleba garantiu que faria de tudo para que as “conversas fossem as mais efetivas possíveis”, mas admitiu ter expectativas limitadas. “Tudo vai depender das instruções que Lavrov recebeu antes dessas negociações”, completou. Ambos os ministros devem chegar à Turquia hoje. No entanto, o clima corre o risco de ficar tenso. O ministro ucraniano recentemente chamou Lavrov de “Ribbentrop contemporâneo” na CNN, em alusão ao ministro de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial.

*Com informações da AFP