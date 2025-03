Ucrânia aceita proposta de Trump para cessar-fogo em meio a conflito com a Rússia

Nesta tarde, representantes dos EUA e da Ucrânia se reuniram na Arábia Saudita para discutir possíveis tratados de paz; EUA anunciaram que voltarão a compartilhar assistência de segurança à Ucrânia

Nesta terça-feira (11), a Ucrânia, decidiu aceitar um cessar-fogo de 30 dias em meio ao conflito com a Rússia. Essa decisão ocorre em um momento crítico, onde as forças ucranianas estão sob pressão, especialmente em Kursk, onde cerca de 10 mil soldados ucranianos estão em risco de serem cercados pelas tropas russas. O acordo foi proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em declaração conjunta, os países afirmaram que “ambas as delegações concordaram em nomear suas equipes de negociação e iniciar imediatamente negociações para uma paz duradoura que garanta a segurança de longo prazo da Ucrânia.

Os Estados Unidos se comprometeram a discutir essas propostas específicas com representantes da Rússia. A delegação ucraniana reiterou que parceiros europeus devem estar envolvidos no processo de paz”. Nesta tarde, representantes dos EUA e da Ucrânia se reuniram na Arábia Saudita para discutir possíveis tratados de paz. A proposta de cessar-fogo ainda precisa ser formalmente assinada. Durante a reunião, o governo norte-americano também anunciou que voltará a compartilhar informações de inteligência e assistência de segurança à Ucrânia.

O acordo foi elogiado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. “A Ucrânia está pronta para aceitar esta proposta — nós a vemos como um passo positivo e estamos prontos para isso. Agora, cabe aos Estados Unidos convencer a Rússia a fazer o mesmo. Se a Rússia concordar, o cessar-fogo entrará em vigor imediatamente”, afirmou. De acordo com Trump, as autoridades americanas devem conversar com a Rússia ainda nesta semana.

