Ucrânia acusa Rússia de disparar foguetes contra comboio de refugiados em Mariupol

Autoridades ucranianas acusaram as tropas russas de dispararem foguetes contra um comboio de civis que fugiam da cidade de Mariupol, nesta quarta-feira, 16. De acordo com as informações, ao menos cinco pessoas ficaram feridas, sendo uma criança. O governador da região de Zaporizhzhia, na Ucrânia, compartilhou fotos e vídeos das consequências do suposto ataque que mostraram a carcaça enegrecida de um carro branco. “A artilharia pesada das forças inimigas disparou contra um comboio de civis que se deslocava pela estrada em direção a Zaporizhzhia”, disse o governador Oleksandr Starukh em um post online. Não há registro de mortes. Segundo a Reuters, Moscou nega os ataques.

Um novo ataque foi registrado nesta quarta. Dessa vez em um teatro que, segundo Dmytro Kuleba, chanceler ucraniano, abrigava centenas de pessoas. Ainda não há registro de mortos ou feridos. Mas, em sua rede social, Kuleba declarou: “Outro crime de guerra horrendo em Mariupol. Massivo ataque russo ao Teatro Drama, onde centenas de civis inocentes estavam escondidos. O edifício está agora totalmente em ruínas. Os russos não poderiam não saber que este era um abrigo civil. Salve Mariupol! Pare os criminosos de guerra russos!”

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022