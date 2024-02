Ucrânia afirma que destruiu navio de guerra russo na Crimeia

Situação na região é descrita como ‘extremamente complexa e tensa’; russos dizem ter derrubado seis drones nas águas do Mar Negro

O Exército da Ucrânia anunciou nesta quarta-feira, 14, que destruiu um navio de guerra russo na península da Crimeia. A embarcação foi atacada por um drone naval ucraniano Magura, próximo a Alupka, no sul da península. Segundo as Forças Armadas ucranianas, o navio de desembarque “Cesar Kunikov” foi atingido no lado esquerdo e começou a afundar. O navio tem capacidade para 87 tripulantes e foi utilizado pela Rússia em conflitos anteriores. Até o momento, contudo, o Ministério da Defesa russo não se pronunciou sobre o incidente, mas disse ter derrubado seis drones ucranianos nas águas do Mar Negro.

A situação na região é descrita como “extremamente complexa e tensa” pelo comandante em chefe do Exército ucraniano, Oleksander Sirski. Ele visitou as áreas mais sensíveis da frente de batalha leste ao lado do ministro da Defesa, Rustem Umerov, e destacou que os ocupantes russos estão aumentando seus esforços. Durante a noite, bombardeios russos atingiram a cidade de Donetsk, resultando na morte de três pessoas. Os ataques aéreos atingiram nove blocos de apartamentos e um hospital em Selydove, a cerca de 20 quilômetros da frente de batalha. Doze pessoas ficaram feridas. O governador da região informou que mais de 100 pacientes foram transferidos para municípios vizinhos após o hospital ser atingido. A situação na região continua preocupante.

