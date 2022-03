Ucrânia afirma que Exército russo bombardeou corredor humanitário

Rotas de fuga são utilizadas pelos cidadãos para escapar das regiões de conflito militar

Aris Messinis/AFP - 07/03/2022 Um homem segura uma criança enquanto fugia da cidade de Irpin, a oeste de Kiev



O Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia acusou a Rússia nesta terça-feira, 08, de bombardear corredores humanitários para a fuga de cidadãos em Mauripol. O governo ucraniano informou, que bombas foram direcionadas e jogadas contra ônibus. Estes, por sua vez, encontravam-se com refugiados no seu interior. Não há o número oficial de quantos veículos foram atingidos. As rotas são utilizadas para que civis possam sair das zonas de conflito entre os militares. Possível ataque ocorre horas após o anuncio do Kremlin de ‘tréguas locais’ para a saída da população. “A Rússia declara um cessar-fogo a partir das 10h (horário de Moscou) de 8 de março e está pronta para fornecer corredores humanitários: de Kiev e assentamentos adjacentes à Federação Russa, passando pelo território da República da Bielorrússia até Gomel”, anunciou o governo de Vladimir Putin na noite da última segunda-feira.