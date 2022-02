Ucrânia afirma que mandará representantes para Belarus para negociar com a Rússia

Segundo o gabinete de Volodymyr Zelensky, encontro deverá acontecer na fronteira com o país aliado dos russos no confronto

Mykhaylo Markiv / The Presidential Administration of Ukraine - 9/11/2020 Mais cedo, agências russas informaram que Zelensky teria aceitado negociar em Gomel, cidade de Belarus



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente de Belarus, Aleksandr Lukashenko, chegaram a um acordo uma delegação ucraniana irá se reunir sem pré-condições com representantes do governo da Rússia para negociar um tratado de paz. A informação foi confirmada por Kiev na manhã deste domingo, 27, em meio ao quarto dia de conflitos dentro do território ucraniano. Segundo o governo, o encontro acontecerá na fronteira entre Ucrânia e Belarus, nas proximidades do rio Pripyat. Apesar de confirmar as reuniões, o governo da Ucrânia não informou a data do encontro e nem quem irá compor a equipe que será enviada. Mais cedo, agências de notícias russas noticiaram que os ucranianos haviam aceitado negociar na cidade de Gomel, em Belarus. A Rússia havia enviado uma comitiva para a cidade, mas, inicialmente, os ucranianos recusaram, uma vez que Belarus não é um território neutro no confronto. Depois disso, Lukashenko e Zelensky conversaram e decidiram realizar as reuniões.