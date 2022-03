Ucrânia afirma que tropas russas começaram a sair de Chernobyl

Empresa Nacional de Geração de Energia Nuclear compartilhou um documento no Telegram que mostra a transferência de proteção da usina nuclear

EFE/EPA/OLEG PETRASYUK Rússia tomou Chernobyl no primeiro dia de invasão à Ucrânia



A agência nuclear ucraniana informou nesta quinta-feira, 31, que as tropas russas estão começando a sair de Chernobyl. O local tinha sido dominado pelos russos logo no primeiro dia de ataque, em 24 de fevereiro, e estava sob controle até então. Entretanto, uma movimentação começou a ser vista no local. De acordo com um comunicado no Telegram da Empresa Nacional de Geração de Energia Nuclear da Ucrânia (Energoatom), as tropas que ocupam a região partiram “em duas colunas em direção à fronteira” entre a Ucrânia e Belarus. Segundo eles, “os ocupantes redigiram e assinaram o ato de aceitação e transferência de proteção da usina nuclear de Chernobyl. No documento, eles informam que não “há reivindicações da administração do objeto protegido contra as tropas da Guarda Nacional da Federação Russa”. Segundo a agência de notícias, apenas um pequeno número de soldados russos permanecem no local.