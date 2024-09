Ucrânia afirma ter entrado na região russa de Kursk por outro segmento da fronteira

Ucranianos controlam dezenas de localidades no oblast russo e chegaram a ocupar, segundo informações de Kiev, 1300 km quadrados de território, que agora podem ter sido reduzidos

Reprodução/Polícia Nacional da Ucrânia Rússia tem tentado repelir incursão ucraniana desde agosto



O Comando das Tropas Aerotransportadas de Assalto das Forças Armadas da Ucrânia afirmou nesta segunda-feira (23) ter conseguido penetrar no oblast russo de Kursk através de um segundo segmento da fronteira. Segundo um comunicado publicado nas redes sociais deste componente do Exército ucraniano, unidades da 95ª Brigada Separada de Assalto conseguiram entrar em território inimigo naquela que seria “a segunda operação bem sucedida a penetrar na fronteira russa” desde o início da ofensiva ucraniana em Kursk em 6 de agosto.

Um vídeo compartilhado junto ao comunicado mostra a entrada de veículos militares ucranianos no que seria território inimigo. Nas imagens, também é possível ver como alguns desses veículos abrem fogo contra as posições russas mais próximas. A Ucrânia controla dezenas de localidades no oblast de Kursk e chegou a ocupar, segundo informações de Kiev, 1.300 quilômetros quadrados de território, que agora podem ter sido reduzidos depois de a Rússia ter reivindicado a recuperação de vários assentamentos na sua contraofensiva dos últimos dias, que porta-vozes militares ucranianos garantem ter sido neutralizada. Desde que as forças ucranianas lançaram sua operação transfronteiriça no início de agosto, a Rússia tem relatado repetidas tentativas ucranianas de voltar a cruzar a fronteira em outros segmentos e que todas foram repelidas pelas forças do Kremlin.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte