Ucrânia anuncia cúpula com UE nesta sexta-feira em Kiev

Primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal, disse que encontro enviará ‘um sinal forte’ para a Rússia

ARIS MESSINIS / AFP Guerra na Ucrânia vai completar um ano em 24 de fevereiro



A Ucrânia anunciou nesta terça-feira, 31, a realização de uma reunião de cúpula com a União Europeia (UE) na próxima sexta-feira, 3, em Kiev. A revelação foi feita pelo primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmygal. Em discurso, ele disse que o encontro enviará “um sinal forte” para a Rússia. “O fato de que a cúpula será realizada em Kiev é um forte sinal tanto para nossos aliados quanto para nossos inimigos”, comentou sem dar mais detalhes da reunião. A invasão russa no país europeu vai completar um ano no próximo dia 24. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que espera um alto “nível de cooperação e progresso” com o bloco, de 27 países. Além de anunciar a cúpula com a UE, o governo ucraniano informou que deve receber entre 120 e 140 tanques de aliados ocidentais.