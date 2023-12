Ucrânia bombardeia grande navio da marinha russa na Crimeia 

Kremlin confirmou que embarcação sofreu danos; Zelensky parabenizou o exército pelo trabalho e brincou com a situação: ‘Novo navio à frota submarina da Rússia’

Anatolii Stepanov / AFP Grupo de inspeção da Guarda Marítima do Serviço Estatal de Fronteiras da Ucrânia se prepara para desembarcar para embarcar em um navio de carga para inspeção de itens e substâncias proibidas antes de entrar em um porto na parte noroeste do Mar Negro A



Um ataque da Ucrânia contra o porto de Feodosia, na península da Crimeia, deixou ao menos uma pessoa morta e duas feridas nesta terça-feira, 26, informou o governador da região, Sergei Aksionov. “Infelizmente, uma pessoa more e duas ficaram feridas em um ataque inimigo em Feodosia”, escreveu Aksionov no Telegram. Seis edifícios sofreram danos e os moradores precisaram deixar suas residências, acrescentou o governador. Algumas horas antes, a Força Aérea da Ucrânia anunciou que destruiu um navio da frota russa no Mar Negro, suspeito de transportar drones iranianos utilizados por Moscou no conflito contra Kiev. “O grande navio de desembarque Novocherkassk foi destruído por pilotos da Força Aérea”, afirma um comunicado publicado no Telegram. O Exército não revelou o local do ataque, mas o comandante da Força Aérea, Mykola Oleshchuk, divulgou um vídeo que mostra uma explosão na base naval russa de Feodosia, no Mar Negro.

As forças ucranianas informaram que fizeram uso de mísseis de cruzeiro da “aviação tática” no ataque ocorrido por volta das 2h30 (21h30 de segunda-feira em Brasília). O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou, por sua vez, que o navio afundou e comentou, em tom irônico, o bom trabalho de seu Exército, ao adicionar “um novo navio à frota submarina russa no Mar Negro”. A Rússia confirmou que um de seus navios foi danificado no ataque ucranaino. O presidente russo, Vladimir Putin, foi informado dos “danos” sofridos pelo navio de desembarque “Novocherkassk” por seu ministro da Defesa, Sergei Shoigu, disse à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, sem dar mais detalhes. O Ministério da Defesa, citado pela agência RIA Novosti, informou que o navio foi “danificado durante a noite, em um ataque das Forças Armadas ucranianas, que utilizaram mísseis de cruzeiro”.

Este recente ataque é uma vitória para Kiev, que tenta demonstrar que pode manter a frota russa afastada da costa ucraniana, mesmo que não consiga impedir o avanço dos militares russos no “front”. O Exército da Ucrânia conseguiu afastar os navios de Moscou do sudoeste do Mar Negro e reabrir um corredor marítimo para exportar cereais ucranianos. O Mar Negro é uma importante rota para as exportações de cereais da Ucrânia, uma das maiores produtoras de grãos do planeta. Também é estratégico para a Rússia, visto que a localização da Crimeia ao norte é essencial para o envio de suprimentos para suas tropas no sul da Ucrânia e para lançar ataques dentro da ex-república soviética.