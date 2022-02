Ucrânia corta relações diplomáticas com a Rússia, anuncia Zelensky

Presidente ucraniano fez pronunciamento à nação e também utilizou as redes sociais para criticar o ataque do país vizinho, chegando a compará-lo às ofensivas militares da Alemanha nazista

SERGEI SUPINSKY / AFP Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia



O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, anunciou que o país cortou relações diplomáticas com a Rússia na manhã desta quinta-feira, 24, e disse que os países estão em caminhos opostos a partir deste momento. O anúncio foi feito em pronunciamento à nação e também pelas redes sociais e ocorre no primeiro dia da invasão do território ucraniano pelas Forças Armadas russas. “Cortamos relações diplomáticas com a Rússia. Para todos aqueles que ainda não perderam a consciência na Rússia, é hora de sair e protestar contra a guerra com a Ucrânia”, escreveu Zelensky.

Em seguida, o líder ucraniano comparou a ação russa às ofensivas militares da Alemanha nazista. “A Rússia atacou traiçoeiramente nosso estado pela manhã, como a Alemanha nazista fez na segunda guerra mundial. A partir de hoje, nossos países estão em lados diferentes da história mundial. A Rússia embarcou em um caminho do mal, mas a Ucrânia está se defendendo e não desistirá de sua liberdade, não importa o que Moscou pense”, afirmou o presidente ucraniano.

Apesar da deterioração da segurança e da situação política nos últimos oito anos entre as duas nações, desde que a Rússia anexou o território da Crimeia, em 2014, mais de três milhões de ucranianos continuam vivendo na Rússia, motivo pelo qual foi mantida a continuidade dos serviços consulares e considerada uma prioridade até então. Na última quarta-feira, 23, após uma série de ameaças do presidente russo, Vladimir Putin, a Rússia começou a retirar sua equipe diplomática da embaixada em Kiev, capital da Ucrânia. O ato antecedeu o início da invasão do território ucraniano com ataques aéreos em todo o país e entrada de forças terrestres pelo norte, leste e sul.