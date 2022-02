Ucrânia denuncia ‘horríveis disparos’ de mísseis russos contra Kiev

Segundo o prefeito da capital do país, pelo menos três pessoas ficaram feridas em um bairro residencial

GENYA SAVILOV / AFP Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba



O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, denunciou disparos de mísseis russos contra a capital Kiev no início desta sexta-feira, 25. Segundo o prefeito da capital, Vitali Klichko, pelo menos três pessoas ficaram feridas, uma delas gravementem, em um bairro residencial a sudeste da capital. “Horríveis ataques com foguetes russos em Kiev. A última vez que nossa capital experimentou algo assim foi em 1941, quando foi atacada pela Alemanha nazista. A Ucrânia derrotou aquele mal e derrotará este. Pare Putin! Isolar a Rússia! Cortem todos os laços. Expulsem a Rússia de todos os lados”, declarou Kuleba em uma publicação em sua conta no Twitter. Duas fortes explosões foram ouvidas nesta sexta-feira no centro de Kiev, segundo um jornalista da agência France-Presse. Os militares ucranianos relataram “disparos de mísseis” russos na capital e a interceptação de dois deles em pleno voo. Segundo fontes militares ocidentais, o exército russo tem a intenção de atacar Kiev para “decapitar o governo ucraniano” e instalar um executivo pró-Moscou no lugar. Explosões antes do amanhecer em Kiev desencadearam um segundo dia de violência depois que o presidente russo, Vladimir Putin, desafiou as advertências ocidentais para desencadear uma invasão terrestre e um ataque aéreo em grande escala na quinta-feira, 24, que rapidamente custou dezenas de vidas e deslocou pelo menos 100.000 pessoas.

*Atualização em instantes.