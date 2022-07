Ucrânia denuncia pedidos russos para ‘enforcar’ combatentes do batalhão de Azov

Declaração acontece um dia após ataque a uma prisão onde alguns dos combatentes estavam detidos

REUTERS/Alexander Ermochenko Comboio de veículos blindados russos na Ucrânia



A Ucrânia condenou, neste sábado, 30, os pedidos russos para “enforcar” ou infligir uma “morte humilhante” a combatentes do batalhão ucraniano de Azov. A declaração acontece um dia após ataque a uma prisão onde alguns deles estavam detidos. Na ocasião, foram registradas 50 mortes. “Não há diferença entre os diplomatas russos que pedem a execução de prisioneiros de guerra ucranianos e as tropas russas que o fazem em Olenivka. Todos são cúmplices desses crimes de guerra e devem ser responsabilizados”, disse o porta-voz da diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko. O regimento de Azov se destacou na defesa de Mariupol, cidade portuária estratégica no sudeste da Ucrânia. Após semanas de cerco e resistência na siderúrgica Azovstal, em maio, cerca de 2.500 combatentes ucranianos foram forçados a se render ao exército russo.

*Com informações da AFP.