Ucrânia denuncia roubo e destruição de equipamentos em Chernobyl

Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, foram reportados danos nos laboratórios de análise de controle de radiação e saques de substâncias altamente radioativas

Valeriy SOLOVYEV / UKRAINE PRESIDENCY / AFP Usina nuclear está sob vigilância da Rússia desde o dia 25 de fevereiro



Autoridades denunciaram roubo e a destruição de equipamentos da antiga usina nuclear de Chernobyl, no norte da Ucrânia. Em comunicado divulgado neste domingo, 10, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) informou que foram reportados danos nos laboratórios de análise de controle de radiação e indicaram que as instalações “foram destruídas e os instrumentos analíticos roubados, quebrados ou inutilizados”. Além disso, a agência também menciona o saque de 133 substâncias altamente radioativas. “Inclusive uma pequena parte dessa atividade é mortal, se manipulada de forma pouco profissional”, acrescentou a agência. O local, onde ocorreu o pior acidente nuclear da história, em 1986, esteve ocupado pelo Exército da Rússia até 31 de março. A AIEA recorda que no mês passado a Ucrânia comunicou que “saques” haviam acontecido no laboratório central de análises em Chernobyl e que não era possível confirmar a segurança das suas fontes de calibração nem o estado das amostras ambientais armazenadas. A agência reguladora afirmou ainda que o governo confirmou a realização do primeiro rodízio de funcionários na usina desde que as tropas russas dominaram o local. Segundo as informações divulgadas, os funcionários locais “viveram e trabalharam em circunstâncias extremamente estressantes e difíceis” durante as cinco semanas de ocupação russa. O rodízio das equipes de trabalho é considerado essencial, segundo a AIEA, para o funcionamento seguro da instalação.

*Com EFE