Ucrânia derruba monumento símbolo da amizade entre russos e ucranianos; veja vídeo

Prefeito de Kiev informou que mais 60 esculturas vão ser desmanteladas e tudo relacionado à União Soviética e à Rússia será renomeado

Reprodução/Telegram/3epkano│Hoboctn Monumento que representava amizade entre russos e ucranianos estava no país desde 1982



O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, cumpriu nesta terça-feira, 26, o que tinha prometido na segunda e derrubou o monumento conhecido como “Arco da Amizade dos Povos”, que representa a união entre russos e ucranianos. Por meio de um comunicado no Telegram, ele informou que pretende remover a escultura de bronze de dois trabalhadores até o final da noite. “Estamos desmontando 8 metros de metal da chamada “amizade de dois povos”. E o que é simbólico – quando eles tentaram levantar a escultura com um guindaste, a cabeça de um trabalhador russo caiu”, declarou Klitschko. “A segunda composição escultórica, instalada nas proximidades, será revestida com materiais de acabamento e também será desmontada posteriormente”, acrescentou. Segundo ele, esta parte não será realizada hoje porque “existe um procedimento mais complicado”.

Instalada em 1982 para comemorar a reunificação da Ucrânia com a Rússia e os 1.500 anos da capital ucraniana, o monumento deixará de existir em Kiev, mas, o arco de metal será mantido. Entretanto, passará a ter um novo nome. “Assinei e apresento um projeto de decisão, que a Câmara Municipal de Kiev irá analisar na próxima reunião. Ao renomear o arco para o Arco da Liberdade do povo ucraniano”, informou Klitschko. Não é só o “Arco da Amizade dos Povos” que será desmantelado. O prefeito anunciou que planeja derrubar mais 60 monumentos, baixos-relevos, placas relacionadas à União Soviética e à Rússia na capital. Mais de 460 ruas e objetos também foram compilados para renomeação.