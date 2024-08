Ucrânia desconecta reatores nucleares devido a ataque russo contra setor energético

Agência Internacional de Energia Atômica informou que quatro sistemas foram desativados; ucranianos acusam russos de tentar perturbar o funcionamento das centrais

EFE/EPA/STRINGER Rússia tem atacado instalações elétricas da Ucrânia desde 2022, quando começou a guerra



A Ucrânia foi forçada a desconectar quatro reatores nucleares do seu sistema elétrico devido ao ataque massivo com mísseis e drones lançados pela Rússia contra o setor energético do país, segundo relataram as autoridades ucranianas em uma nota oficial enviada à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Três reatores da central nuclear de Rivne, no oeste da Ucrânia, foram desligados na manhã do ataque, de acordo com a nota da representação ucraniana, publicada pela AIEA e pelo chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andrii Yermak , em suas redes sociais. Devido às flutuações no sistema elétrico nacional causadas pelo bombardeio russo, o reator 3 da usina nuclear Sul, localizado na região de Mykolayiv, teve que ser desligado algumas horas depois. Em sua nota oficial à AIEA, a Ucrânia acusou a Rússia de tentar perturbar o funcionamento das centrais nucleares ucranianas – que são a principal fonte de produção de eletricidade do país – com os seus ataques massivos ao sistema energético.

A nota alerta ainda que este tipo de bombardeio coloca em risco a estabilidade das operações das centrais nucleares ucranianas e ameaça a segurança de milhões de pessoas. Segundo a especialista ucraniana em energia nuclear Olga Kosharna, trata-se da primeira vez neste ano que os reatores são desligados como resultado de um ataque russo. Desde 2022, a Ucrânia teve que desconectar reatores nucleares devido aos bombardeios russos em outras duas ocasiões, em 16 de dezembro de 2022 e 10 de fevereiro de 2023.

*Com informações da EFE

Publicado por Sarah Américo