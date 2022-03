Ucrânia diz que ao menos 130 pessoas foram resgatadas com vida do teatro bombardeado

Comissária de Direitos Humanos do Parlamento ucraniano, Liudmyla Denisova, informou que o lugar servia de abrigo para mais de 1,3 mil refugiados

Maxar Technologies/Reuters Imagens de satélite mostram que no lado de fora do teatro estava escrito crianças no piso



A Comissária de Direitos Humanos do Parlamento da Ucrânia, Liudmyla Denisova, informou nesta sexta-feira, 18, que ao menos 130 pessoas foram resgatadas com vida de um teatro bombardeado. “Sabemos que foram evacuadas 130 pessoas, mas, segundo nossos dados, há mais de 1,3 mil que estão naqueles porões, no abrigo antiaéreo”, explicou Danisova. O local, que servia de abrigo para mulheres e crianças da guerra que já dura 23 dias, foi atacado na quarta-feira, 16, pelas tropas russas. “Rezamos para que todos estejam vivos, no entanto, no momento, não há informação sobre eles”, completou a Comissária de Direitos Humanos do Parlamento. Na quinta-feira, 17, o deputado Serhiy Taruta afirmou, em postagem no Facebook, que o ‘bunker’ subterrâneo no teatro “resistiu” e que as pessoas que estavam no local sobreviveram a um bombardeio.