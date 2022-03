Ucrânia diz que ataque russo ao aeroporto de Vinnytsia deixou pelo menos 9 mortos

Presidente ucraniano informou que o local foi atingido por oito mísseis russos e ficou completamente destruído

Reprodução/Twitter/@Osinttechnical Aeroporto de Vinnytsia na Ucrânia foi bombardeado neste domingo



Pelo menos nove pessoas morreram no bombardeio ao aeroporto de Vinnytsia, no oeste da Ucrânia, neste domingo, 6, segundo o Serviço de Emergência de Estado do país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informou que o local foi atingido por oito mísseis russos e ficou “completamente destruído”. Segundo o governo do país, 15 pessoas foram retiradas dos escombros, incluindo nove vítimas fatais, sendo cinco civis e quatro militares. As buscas continuam no aeroporto. No total, 143 pessoas e 23 unidades de equipamentos especiais participaram das operações de resgate. Após o ataque, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, defendeu o fechamento do espaço aéreo e pediu o fim do “terrorismo russo”. “Oito mísseis russos atingiram Vinnytnisia, uma grande cidade longe do front. Putin continua seus ataques de mísseis bárbaros e covardes, bombardeio aéreo de civis. Nos ajude a fechar o espaço aéreo e salvar vidas! Fornecer defesa aérea, aeronaves de combate! Pare o terrorismo russo!”, escreveu nas redes sociais.

*Com informações da EFE