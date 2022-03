Ucrânia diz que corredores humanitários estão em risco com intensificação da guerra neste sábado

Cidades amanheceram sob o som de sirenes e ataques aéreos e terrestres

ARIS MESSINIS / AFP Os subúrbios do noroeste de Kiev, como Irpin e Bucha, têm sofrido com o fogo de artilharia



O conflito na Ucrânia se intensificou neste sábado, 12, com a retomada dos bombardeios pelas forças terrestres da Rússia a noroeste da capital Kiev, a 25 quilômetros da cidade, segundo um relatório de inteligência do Reino Unido. Outras cidades, como Mariupol, também continuam sendo fortemente atacadas. Muitas regiões amanheceram sob sirenes de ataques aéreos, alertando os moradores a buscarem abrigo para se proteger. Autoridades ucranianas disseram que a situação coloca em risco as novas tentativas de evacuação de civis programadas para hoje no país.

A vice-primeira-ministra, Iryna Vereshchuk, havia anunciado vários corredores humanitários para este sábado para milhares de moradores nas cidades bombardeadas, inclusive Mariupol, onde há relatos de reféns sem recursos, gás, energia, água e comida. “Espero que o dia corra bem, todas as rotas planejadas estejam abertas e a Rússia cumpra suas obrigações de garantir o regime de cessar-fogo”, disse mais cedo. Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, a Rússia está enviando novas tropas depois que as forças ucranianas colocaram 31 de seus grupos táticos de batalhão fora de ação no que ele chamou de as maiores perdas militares da Rússia em décadas. Ele não deu detalhes e não foi possível verificar nenhuma das declarações. Zelensky ainda falou em “ponto de virada estratégico” na guerra.