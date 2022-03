Ucrânia diz que mais de 70 crianças foram mortas desde o início da guerra

Informação foi dada por Liudmyla Denisova, responsável pelos direitos humanos no Parlamento ucraniano

ARIS MESSINIS / AFP

A responsável pelos direitos humanos no Parlamento ucranino, Liudmyla Denisova, informou nesta quinta-feira, 10, por meio do Telegram, que ao menos 70 crianças já foram mortas desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia. “Desde o início da invasão russa até 10 de março às 11h (06h00 de Brasília), 71 crianças foram mortas e mais de 100 feridas”. O número total de vítimas do conflito ainda não é certo. Segundo a ONU, cerca de 500 civis morreram. Já os Estados Unidos, estimam que o número seja bem maior, entre dois mil e quatro mil. A Ucrânia, por sua vez, diz que já abateu mais de 12 mil militares russos.

A guerra entre os dois países acontece desde o dia 24 de fevereiro quando a Rússia invadiu o país do Leste Europeu. Segundo o Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, há mais de 2 milhões de refugiados, e o principal destino que as pessoas têm procurado é a Polônia, que já recebeu mais de um milhão de ucranianos e estrangeiros que estavam no país quando o conflito começou. Representantes dos dois países já realizaram três rodadas de negociações para tentarem chegar a um cessar-fogo, entretanto, não chegaram a nenhum acordo político, apenas concordaram em realizar corredores humanitários para retirar os civis em segurança.