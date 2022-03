Ucrânia diz que não vai adotar neutralidade baseada em modelo austríaco ou sueco

Negociador ucraniano, Mikhailo Podolyak, pediu ‘garantias sólidas em termos de segurança’

Em comunicado publicado pelo gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, o negociador ucraniano, Mikhailo Podolyak, informou que a Ucrânia não vai adotar um status de neutralidade baseado no modelo austríaco ou sueco. “A Ucrânia está em uma guerra direta com a Rússia. Portanto, o modelo só pode ser ‘ucraniano’ e apenas com base em garantias sólidas em termos de segurança”, declarou. A Ucrânia se tornar um país neutro é uma das exigências da Rússia para chegar a um possível cessar-fogo. Podolyak também informou no comunicado que os signatários deveriam se comprometer com uma intervenção em caso de agressão contra a Ucrânia. “Os signatários das garantias não podem ficar à margem em caso de ataque contra a Ucrânia como acontece hoje”, para ele é preciso participar ativamente no conflito do lado ucraniano e “fornecer imediatamente as armas necessárias”, disse Podolyak.

Rússia e Ucrânia estão realizando desde segunda-feira a quarta rodada de negociações para chegar a um acordo de cessar-fogo. Podolyak, um dos negociadores, já informou que é uma reunião complicada porque ambos os lados possuem ‘contradições fundamentais’ nas exigências dos dois países. Entretanto, na terça-feira, 15, Zelensky deu um passo na direção da Rússia e afirmou que era necessário aceitar que seu país nunca será membro da Otan. Os russos querem que a Ucrânia assuma o compromisso de neutralidade, reconheça a independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk e desista da Crimeia. Os ucranianos querem uma trégua imediata e a retirada das tropas inimigas. O conflito entre os dois países já está no 21º dia e mais de 3 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o dia 24 de fevereiro.