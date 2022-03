Ucrânia diz que prejuízos econômicos chegam a mais de US$ 500 bilhões e que vai exigir indenização

Ministra da Economia ucraniana, Yulia Svyrydenko, informou que as maiores perdas aconteceram na infraestrutura e que o PIB vai cair US$ 112 bilhões em 2022

EFE/EPA/NUNO VEIGA Shopping que foi danificado por um bombardeio em 21 de março por um ataque russo em Kiev



A Ministra da Economia ucraniana, Yulia Svyrydenko, informou nesta segunda-feira, 28, que o governo estima que as perdas econômicas causadas pela guerra com a Rússia chegam a mais de US$ 500 bilhões. “Temos que ter em conta que, a cada dia, os números mudam e, infelizmente, aumentam”, disse Svyrydenko, Segundo a última avaliação, o valor estaria em torno de US$ 564,9 bilhões. Nessa quantia estão incluídas as consequências indiretas dos combates na economia, como o aumento do desemprego, da redução do consumo das famílias ou a diminuição do orçamento do Estado. A ministra também informou que a Ucrânia vai tentar exigir pagamento de indenização ao agressor.

De acordo com Svyrydenko, as maiores perdas aconteceram na infraestrutura, com quase “8 mil quilômetros de estradas danificadas ou destruídas, assim como dezenas de estações de trem e aeroportos”, com um custo total de 119 bilhões de dólares. Por outro lado, ela estima que o PIB vai cair US$ 112 bilhões em 2022, o que seria uma contração de mais de 55% da economia em comparação a 2021. O orçamento do Estado poderá perder 48 bilhões de dólares, o que supõe uma redução de quase 90% do orçamento anual previsto.

*Com informações da AFP