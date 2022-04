Ucrânia diz que Rússia prepara ofensivas no sudeste e no leste: ‘Inimigo está reagrupando tropas’

Cidades de Popasna e Rubizhne, além do porto de Mariupol, devem ser os principais alvos

EFE/EPA/SATELLITE IMAGE 2022 MAXAR TECHNOLOGIES Imagem de satélite disponibilizada pela Maxar Technologies mostra prédios em chamas, em Mariupol, no sul, que deve ser um dos principais alvos das próximas ações das tropas russas



Os militares da Ucrânia afirmaram nesta terça-feira, 5, que as tropas da Rússia se preparam para realizar uma ofensiva bélica no sudeste ucraniano. Há dias, desde que as forças de Vladimir Putin deixaram os arredores de Kiev, o exército russo se concentra no leste ucraniano para tentar ganhar o controle do centro industrial conhecido como Donbass, onde estão as cidades de Donetsk e Luhansk, capitais das duas regiões separatistas pró-Rússia. Há relatos de que a Rússia deve concentrar sua atenção na conquista regional de Popasna e Rubizhne, além do porto de Mariupol, no Mar Negro.

Segundo a AP News, o acesso a Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia e está no extremo leste do país, foi bloqueado. “O inimigo está reagrupando tropas e concentrando seus esforços na preparação de uma operação ofensiva no leste de nosso país. O objetivo é estabelecer controle total sobre o território das regiões de Donetsk e Luhansk”, disse o comunicado militar.