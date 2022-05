Ucrânia diz ter afundado dois navios de patrulhas russos

Informação foi confirmada pelo Ministério da Defesa ucraniano, que também divulgou imagens mostrando uma explosão de uma pequena embarcação militar da Rússia

REUTERS/Yoruk Isik Embarcações afundaram no Mar Negro, que abriga conflitos entre forças russas e ucranianas



O governo da Ucrânia informou que seus drones afundaram dois barcos de patrulha da Rússia no Mar Negro. A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa ucraniano em um comunicado divulgado nas redes sociais. “Dois barcos russos Raptor foram destruídos ao amanhecer perto da Ilha da Cobra”, disse a nota. O ministério também divulgou imagens aéreas que mostravam uma explosão em uma embarcação militar de pequeno porte. “Os Bayraktars estão funcionando” disse o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Valeriy Zaluzhniy, citado no comunicado, em referência aos drones militares de fabricação turca. Os barcos de patrulha Raptor podem transportar três tripulantes e 20 pessoas e normalmente são equipados com metralhadoras e utilizados em operações de reconhecimento. A Ilha de Cobra é vista como um símbolo de resistência da Ucrânia, uma vez que um grupo de guardas rejeitou o ultimato de rendição apresentado pelo navio “Moskva“, que afundou em meados de abril.

*Com informações da AFP