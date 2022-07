Ucrânia e Rússia se juntam para discutir exportação de grãos e evitar escassez mundial de alimentos

Representantes dos dois países estão reunidos na Turquia para tentar acabar com o bloqueio no Mar Negro que acontece desde o começo do conflito

Handout / TURKISH DEFENCE MINISTRY / AFP Representantes da Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU se reúnem em Istambul para criar corredor humanitário e exportações os grãos ucranianos



Prestes a completar cinco meses de conflito, representantes da Rússia e Ucrânia se reuniram, pela primeira vez, nesta quarta-feira, 13, em Istambul, com diplomatas da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Turquia para tentar acabar com o bloqueio às exportações de grãos pelo Mar Negro, que fez disparar os preços e provoca o risco de fome em muitos países. A Ucrânia é um dos maiores exportadores mundiais de trigo e outros cereais. Cerca de 20 milhões de toneladas de grãos estão atualmente bloqueadas nos portos da região de Odessa pela presença de navios de guerra russos e minas, colocadas por Kiev, para defender sua costa.

As discussões entre as quatro partes buscam estabelecer corredores seguros no Mar Negro, de acordo com uma autoridade turca. “Estamos a dois passos de chegar a um acordo com a Rússia”, disse o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, em entrevista ao jornal espanhol El País. Ele se mostrou relativamente confiante no resultado positivo desta reunião. “Se eles realmente quiserem, as exportações de grãos começarão em breve”, acrescentou. Apesar de estar confiante, Kuleba suspeita que a Rússia está bloqueando esses embarques para privar a Ucrânia de recursos: “Sabem que, se exportarmos, receberemos renda dos mercados internacionais e isso nos tornará mais fortes”, disse.

A Turquia, membro da Otan e aliada de ambos os lados no conflito, diz que tem 20 navios mercantes esperando no Mar Negro que podem ser rapidamente carregados com grãos ucranianos. Esse encontro entre os representantes das nações, precede outra reunião que vai acontecer na próxima semana entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, à margem de uma cúpula tripartida com o Irã sobre a Síria. O objetivo do turco é colocar Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na mesa de negociações, mas por enquanto a situação no terreno não parece permitir isso.

*Com informações da AFP