Ucrânia evacua 2.700 civis da região de Lugansk durante ataques russos

Presidente da administração da região de Lugansk, localizada no leste da Ucrânia, Serhiy Hayday anunciou neste sábado, 2, que um total de 2.700 civis foram evacuados – o município está sob o controle do exército da Rússia e por forças separatistas, segundo divulgaram autoridades locais. Em comunicado feito através do Facebook, o mandatário disse que o movimento ocorreu “enquanto acontecem ataques das forças militares russas”. De todos os evacuados, aproximadamente 1.800 vieram da cidade de Lychysansk e arredores, enquanto várias centenas saíram de Severodonetsk e grupos menores de outras localidades da área.

Hayday também indicou que foi possível fornecer “várias toneladas de ajuda humanitária”, o que inclui alimentos, medicamentos e produtos de higiene para a população que decidiu ficar na região, onde acontecem intensos combates. Além disso, o presidente da administração regional de Lugansk disse que as operações de evacuação não terminam hoje e que, em todas as manhãs, haverá ônibus aguardando os residentes que quiserem deixar a área, para aguardar o fim dos confrontos em local mais seguro.

