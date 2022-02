Ucrânia exige reunião com a Rússia sobre atividade militar na fronteira

Governo cobra que os russos forneçam explicações detalhadas sobre atividades na região, onde mais de 100 mil soldados estão posicionados

EFE/EPA/GLEB GARANICH / POOL Ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, defende que a Rússia honre seus compromissos



O governo da Ucrânia exigiu neste domingo, 13, uma reunião com a Rússia e todos os países do Documento de Viena da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), após Moscou ignorar ultimato para responder sobre as atividades militares na fronteira. O apelo do país requer que os russos forneçam explicações detalhadas sobre ações na região, onde estão posicionados mais de 100 mil soldados, além de armamentos pesados. “Exigimos uma reunião com a Rússia e todos os Estados participantes no prazo de 48 horas para discutir o reforço e a redistribuição ao longo de nossa fronteira e da Crimeia temporariamente ocupada”, afirmou o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. Em mensagem no Twitter, ele enfatizou que a Rússia deve honrar seus compromissos com a transparência militar para diminuir as tensões e melhorar a segurança.

Dmytro Kuleba também lembrou que, segundo o Documento de Viena de 2011 sobre Medidas de Fortalecimento da Confiança e da Segurança, a Rússia “deve informar sobre as áreas exatas de sua atividade militar, anunciar as datas do fim das manobras” e outros dados como o número de unidades militares participantes, o tipo de armas e do equipamento militar utilizado. Por sua vez, o governo de Vladimir Putin alega que tem o direito soberano de estacionar tropas em todo seu território e denuncia o fornecimento maciço de armas à Ucrânia pelo Ocidente. O russo exige garantias dos Estados Unidos e da Otan para impedir que a Aliança Atlântica se expanda para o leste e instale armas ofensivas em suas fronteiras.

*Com EFE