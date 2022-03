Ucrânia fala que corredores humanitários foram um avanço e espera 3ª rodada de negociações no fim de semana

Durante entrevista coletiva televisiva, Mikhailo Podolyak comentou detalhes da reunião com a Rússia e criticou o posicionamento da Otan por descartar bloqueio do espaço aéreo

Um dia após realizar a segunda rodada de negociações de cessar-fogo, Mikhailo Podolyak, um dos negociadores russos, participou de uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, 4, para falar sobre o que foi acordado na reunião entre os dois países. “Houve um avanço importante dos corredores humanitários. A Rússia estava atirando em civis”, informou o Podolyak que complementou sua fala dizendo que essa atitudes dos russos é para criar pânico na sociedade para que eles pressionem o presidente Volodymyr Zelensky, e ele assine um acordo com a Rússia. O membro da ucrânia ainda criticou os outros países por “não entenderam essa tática terrorista” e comentou sobre a importância dessas reuniões: “a guerra contém várias etapas, as negociações fazem parte da guerra. A terceira etapa pode acontecer a qualquer momento, amanhã ou depois de amanhã, estamos em contato permanente”, declarou.

Durante a fala, o Podolyak criticou o posicionamento da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de descartar pedidos de zona de exclusão na Ucrânia, entretanto, também falou sobre a possibilidade de haver uma reversão da decisão já que no começo também disseram que não ia enviar armas para os ucranianos se defenderem, entretanto, com o desdobrar da guerra, voltaram atrás das decisão. “A zona de exclusão vai ajudar a parar os ataques, principalmente a civis e mudar essa zona de guerra”, declarou o representante ucraniano que também disse que se isso acontecer e os civis souberem que não haverá ataque de mísseis de cruzeiros e bombardeios, não vão entrar em pânico. Em resposta ao posicionamento da Otan, o membro ucraniano perguntou: “quantas crianças vão ter que morrer? A Ucrânia está pagando o preço maior que alguém deveria pagar” e informou sobre o possível novo ataque russo previsto para acontecer hoje.

Contextualizando o conflito entre Rússia e Ucrânia, que acontece desde quinta-feira, 24, Podolyak disse que os planos iniciais da Rússia falharam, pois eles acreditavam que em três dias já teriam controle sobre todo o país. “Eles planejaram a invasão e acharam que seria rápido e confortável”, declarou ao dizer que os russos não contavam com a resistência da sociedade. “A Ucrânia está se defendendo de maneira que ninguém esperava. Achavam que não íamos resistir”. O representante também falou sobre as sanções que vêm sido impostas contra Rússia e a pressão que está sendo criada que já desestabilizou a economia russa.