Ucrânia não espera avanços em negociações com a Rússia

Assessor do Ministério de Interior ucraniano informou que não tem expectativa quanto a acordo nas questões principais

EFE/EPA/Andrzej Lange Prédio escolar destruído durante um bombardeio em Kharkiv



Apesar de representantes ucranianos e russos voltarem a se reunir na terça-feira, 29, para mais uma rodada de negociações sobre um cessar-fogo para a guerra que já dura mais de um mês, e Zelensky ter dito no domingo, 27, estar pronto para aceitar o status de neutralidade da Ucrânia – uma das exigências de Vladimir Putin -, o assessor do Ministério de Interior ucraniano disse nesta segunda-feira, 28, que não acha que “haverá qualquer avanço nas principais questões”. O Kremlin caminha com o mesmo pensamento e chegou a declarar que até agora não houve nenhum avanço significativo nas negociações entre Rússia e Ucrânia.

De acordo com informações passadas por Kiev e Moscou, alguns acordos já teriam sido aceitos pelos lados, como o próprio status de neutralidade e o acordo de não adesão da Ucrânia a nenhuma aliança, como a Otan. Entretanto, o problema envolve as regiões separatistas de Donbass e a anexação da Crimeia, realizada em 2014. Nenhum dos lados estaria disposto a abrir mão desses espaços. O encontro entre os representantes na terça volta a acontecer de forma presencial, em Istambul, na Turquia, após a última rodada ter sido feita virtualmente. A decisão foi acordada após o líder turco, Recep Tayyip Erdogan, conversar no domingo, por telefone, com Vladimir Putin.