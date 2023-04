Ucrânia pede apoio ao México para organizar cúpula com América Latina

Objetivo é contribuir para o fim da invasão russa no país europeu

HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky pede ajuda do México para organizar cúpula



O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, pediu, nesta quinta-feira, 20, apoio ao México para organizar uma cúpula na América Latina. O objetivo é contribuir para o fim da invasão russa no país europeu. “A Ucrânia já propôs à comunidade da América Latina organizar uma cúpula especial e mostrar sua unidade e posição sobre importantes princípios globais, como a integridade territorial, a paz e o respeito entre os povos”, disse Zelensky durante uma videoconferência com deputados mexicanos. “Acredito que, com a ajuda do México, isso poderia acontecer muito mais rápido”, acrescentou o líder ucraniano na mensagem. A chamada ocorreu por iniciativa dos parlamentares que fazem parte do “Grupo de Amizade México-Ucrânia” da Câmara dos Deputados. Alguns dos legisladores, inclusive, visitaram a capital ucraniana no ano passado. Zelensky propôs a cúpula em 24 de fevereiro, no primeiro aniversário da guerra, ao assegurar que seu país quer se aproximar da América Latina e da África para contrapor a influência de Moscou. O líder ucraniano pediu o apoio do México a seu plano para o fim do conflito, que, entre outros pontos, inclui a retirada das tropas russas de seu território. O governo mexicano já havia condenado a invasão russa e, em 23 de fevereiro, votou a favor da resolução da ONU que exige a retirada imediata das tropas russas do território ucraniano. Contudo, o presidente Andrés Manuel López Obrador rejeitou a imposição de sanções à Rússia e o envio de ajuda militar à Ucrânia, ao garantir que seu governo busca promover o diálogo para alcançar a paz.