Ucrânia pede que países da América Latina condenem a invasão da Rússia

Durante visita a Guatemala, o ministro das Relações Exteriores Dmytro Kuleba também pediu apoio para criação de um tribunal especial voltado para crimes de guerra

EFE/ Esteban Biba Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia esteve na Guatemala nesta quinta-feira, 11



O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu para que os governos da América Latina continuem condenando a invasão da Rússia ao território ucraniano. A deckaração aconteceu nesta quinta-feira, 11, quando Kuleba visitou a Guatemala. “Condenar a agressão da Rússia e apoiar a posição do presidente Volodymyr Zelensky é a maneira de promover a paz na Ucrânia”, disse Kuleba em coletiva no Palácio Nacional da Guatemala, na Cidade da Guatemala. O ministro também pediu o apoio das nações latino-americanas para a criação de um tribunal internacional para julgar os crimes de guerra cometidos durante o confronto. Por fim, o chanceler enfatizou que países que permanecem neutros em relação ao conflito não colaboram com a restauração da paz na Ucrânia. Até o momento, segundo estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 7 mil civis morreram no confronto, incluindo 437 crianças. Nesta sexta-feira, 12, Kuleba participará da quarta cúpula da Associação dos Estados do Caribe (AEC), na Guatemala.

*Com informações da EFE