Ucrânia perdeu 1300 soldados desde o início da guerra, revela Zelensky

Presidente ainda afirmou que a quantidade de baixas das forças russas é dez vezes maior

UKRAINE PRESIDENCY / AFP -01/03/2022 Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou que 1.300 soldados das Forças Armadas do país morreram em combate desde o início da guerra contra a Rússia, em 24 de fevereiro. O anunciou foi feito no último sábado, 12. Ele comparou com o número de mortos do inimigo, que segundo ele é quase dez vezes maior. “Temos cerca de 1.300 soldados mortos hoje, enquanto a Rússia tem mais de 12.000. Um em cada dez. No entanto não me deixa feliz”, disse Zelensky durante uma conversa com representantes da mídia internacional. A Rússia divulgou suas baixas pela última vez em 3 de março, quando informou que apenas 498 dos seus soldados haviam morrido no conflito. Quando perguntado sobre os prisioneiros de guerra russos, Zelensky disse: “Sobre os prisioneiros: acho que 500 a 600 pessoas ontem, parece-me que os militares que se renderam, algo assim. Não posso dizer o número exato. Esse número está mudando , muitos deles fugiram, muitos deles estão escondidos em algum lugar em alguns edifícios, alguém está se infiltrando na Rússia, ou seja, há um pouco de caos, eu diria isso sobre isso”.