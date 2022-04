Ucrânia precisa de US$ 7 bilhões mensais para compensar prejuízos da guerra, afirma Zelensky

Mandatário ressaltou que possíveis anexações russas do território ucraniano fará com que o Kremlin se ‘empobreça’

HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP - 15/03/2022 Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia precisará de uma ajuda financeira em decorrência da guerra



O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizou uma participação em um fórum do Banco Mundial nesta quinta-feira, 21, e afirmou que seu país precisa de uma ajuda financeira mensal de US$ 7 bilhões para compensar as perdas econômicas que a guerra causou e que outras “centenas de bilhões de dólares” irão financiar a reconstrução local. Segundo o mandatário, a Rússia passou a utilizar “métodos agressivos nos mercados mundiais enquanto lutava nesta guerra”. O líder ucraniano ressaltou, ainda, que caso o Kremlin opte por anexar territórios invadidos, Moscou irá se tornar tão pobre quanto no início do século passado. “Então é melhor buscar a paz agora”, alegou.