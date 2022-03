Ucrânia quer Turquia como um dos abonadores de eventual acordo com Rússia

Segundo o ministro ucraniano das Relações Exteriores, a Federação Russa não tem qualquer objeção e pode aceitar a oferta

Reprodução/Twitter/@DmytroKuleba Dmytro Kuleba se reuniu com o homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, nesta quinta-feira, 17



O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, se encontrou nesta quinta-feira, 17, com o homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, que visita a cidade de Liviv. Kuleba diz ter interesse que a Turquia seja um dos abonadores de um eventual acordo com a Rússia. “Durante meus contatos em Moscou, ontem (quarta-feira), vi que a Federação Russa não tinha qualquer objeção e que poderia aceitar uma oferta assim”, completou o chanceler. Em uma publicação no Twitter, Kuleba declarou: “Dei as boas-vindas ao meu colega e amigo turco @MevlutCavusoglu na Ucrânia. A solidariedade da Turquia permanece inabalável. Grato pelo apoio político e humanitário, bem como pelos esforços diplomáticos contínuos da Turquia para pôr fim à devastadora guerra da Rússia contra a Ucrânia”.

Cavusoglu também esteve em Moscou e se encontrou com o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Após esses dois encontros, o homólogo turco considerou que “as esperanças de um cessar-fogo aumentaram”. Além de Cavusoglu, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoga, conversou com Vladimir Putin por telefone nesta quinta e reiterou a proposta de sediar uma reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O líder também insistiu na necessidade de abrir corredores humanitários para que os civis possam deixar as zonas de combate.