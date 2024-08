Ucrânia reforça posições na região russa de Kursk dez dias após Putin sofrer o maior ataque desde a Segunda Guerra Mundial 

Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, ucranianos contorlam mais de 1.000 km² da Rússia

O Exército da Ucrânia está reforçando suas posições na região de Kursk, declarou neste sábado (17) o presidente Volodymyr Zelensky, mais de 10 dias após o início de uma grande ofensiva em solo russo. “O general (Oleksander) Sirski informou sobre o fortalecimento das posições de nossas forças na região de Kursk e na extensão do território estabilizado”, escreveu Zelensky no Telegram, após uma reunião com o comandante em chefe do Exército ucraniano. Na quinta-feira (15) a Ucrânia afirmou que suas tropas obtiveram novos avanços na Rússia e já controlam mais de 1.000 km² do território russo, enquanto Moscou declarou que havia recuperado um vilarejo tomado pelas forças de Kiev e que enviaria reforços para a área. No maior ataque de um exército contra o solo russo desde a Segunda Guerra Mundial, Zelensky disse que suas forças haviam tomado Sudzha, cidade com 5.500 habitantes e maior localidade desde o início da surpreendente incursão, a 8 km da fronteira.”Desde o início das operações na região de Kursk, nossas tropas avançaram 35 quilômetros para o interior” e tomaram “82 localidades” em uma área de 1.150 km², acrescentou ele, em uma reunião com o chefe do Exército ucraniano, Oleksandr Sirski.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Américo